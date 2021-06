Governo, Berlusconi (ri)unisce Salvini e Meloni. Pressing (insieme) su Draghi

Silvio Berlusconi torna in campo e ricompatta il Centrodestra. Dopo un lungo periodo di assenza dalla scena politica, a causa della malattia, l'ex Cavaliere riesce a trovare la chiave per (ri)mettere insieme Matteo Salvini e Giorgia Meloni, divisi dalle difficoltà a trovare i candidati sindaco di Roma e Milano, oltre dalla vicenda del Copasir. Berlusconi spiega nel dettaglio la riforma fiscale che ha in mente e che proporrà al premier Mario Draghi, non un libro dei sogni ma un piano preciso e dettaglio, realizzabile anche con un esecutivo di larghe intese con Pd e 5 Stelle.



L'abbassamento delle tasse sono certamente un punto comune di tutti i partiti del Centrodestra, anche in contrapposizione alle proposte della sinistra e in particolare di Enrico Letta. Berlusconi, che non a caso è stato il fondatore del Centrodestra, è riuscito a trovare il minimo comun denominatore per (ri)unire la coalizione andando un pressing sul presidente del Consiglio, sia dalla maggioranza (Lega e Forza Italia) sia dall'opposizione (Fratelli d'Italia).