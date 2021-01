Governo, Boschi e Rosato ministri. Delega ai servizi segreti a Lamorgese

La crisi di governo ormai è cosa quasi certa. Si tratta solo di aspettare il quando, soprattutto dopo le voci provenienti dal Quirinale, con il presidente della Repubblica Mattarella che chiede prima di tutto un'intesa sul Recovery Fund, priorità assoluta per il Paese. Solo dopo questo passaggio il capo dello Stato sarà disposto ad affrontare il tema. Avviata comunque - si legge sul Messaggero - la pratica del Conte 3, con tanto di dimissioni del presidente del Consiglio, in cui tutti i ministri decadono e non c'è bisogno di andare a caccia di dimissioni. Per la nuova squadra di governo, a rischiare di dover cedere posti sono soprattutto i Cinquestelle. In testa - prosegue il Messaggero - ci sono la ministra al Lavoro Nunzia Catalfo e il collega Vincenzo Spadafora che potrebbe cedere ad Ettore Rosato la delega allo Sport. In difficoltà anche Paola Pisano che dall'Innovazione dovrebbe gestire non poche risorse del Recovery e che rischia di pagare la vicinanza con Davide Casaleggio. Nella delegazione del Pd a rischiare è la ministra Paola De Micheli che potrebbe lasciare per far posto a Maria Elena Boschi o mantenere solo la delega ai Trasporti o andare al Lavoro, mentre le Infrastrutture andrebbero alla parlamentare di Iv. Possibile l'arrivo di Ettore Rosato alla Difesa con la promozione di Lorenzo Guerini agli Interni e Luciana Lamorgese a palazzo Chigi con la delega ai Servizi sempre che Conte non voglia passarla a Mario Turco o Roberto Chieppa.