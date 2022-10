Governo, Cdm: via libera ai sottosegretari. Sgarbi alla Cultura. Tutti i nomi

Governo, da Cdm i via libera a sottosegretari e dl giustizia

Via libera del Consiglio dei ministri alla nomina dei sottosegretari. Per le nomine dei viceministri si provvederà nelle prossime riunioni. Nel Conisiglio dei ministri è stato approvato anche il decreto che contiene la proroga dell'entrata in vigore della riforma Cartabia in tema di giustizia, la stretta anti-rave e le misure sul Covid. I neo sottosegretari giureranno nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella mercoledì 2 novembre.

"Oggi ho nominato i sottosegretari e i viceministri. Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d'Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi". Così la premier Giorgia Meloni in un messaggio interno agli eletti di Fratelli d'Italia.

Governo, la lista dei sottosegretari: giureranno mercoledì

Ecco la lista dei sottosegretari presentata in Consiglio dei Ministri. Poi ci saranno le deleghe per i viceministri.

Esteri: Giorgio Silli, Maria Tripodi

Interni: Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni

Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari

Difesa: Isabella Rauti e Matteo Perego

Economia: Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino

Imprese e Made in Italy: Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci

Ambiente: Claudio Barbaro

Agricoltura: Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo

Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante

Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon

Istruzione: Paola Frassinetti

Università e ricerca: Augusta Montaruli

Cultura: Gianmarco Mazzi Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi

Salute: Marcello Gemmato

Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano

Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe)

Ecco gli 8 sottosegretari che avranno delega viceministri

ESTERI Edmondo Cirielli (Fdi)

GIUSTIZIA Francesco Paolo Sisto (Fi)

MEF Maurizio Leo (Fdi)

MISE Valentino Valentini (Fi)

AMBIENTE Vannia Gava (Lega)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Galeazzo Bignami (Fdi) Edoardo Rixi (Lega)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI Maria Teresa Bellucci (Fdi)