Governo, Cingolani annuncia dimissioni da ministro: "Il mio compito è finito"

Governo, Cingolani non sarà più ministro: "Nuova fase, io non servo più"

Clamoroso annuncio del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani: "Il mio compito è esaurito, lascio l'incarico". Questo è quello che il fisico-manager (in aspettativa) di Leonardo - si legge sul Fatto Quotidiano - ha spiegato al giornale di settore, Staffetta Quotidiana. "Abbiamo centrato gli obiettivi posti da Draghi nel 2021. Ora c’è un problema di implementazione. E questa fase non ha bisogno di uno col mio profilo". Secondo Cingolani, i compiti assegnati erano tre: scrivere la parte del Pnrr che gli competeva; riorganizzare il neonato ministero e predisporre le Semplificazioni normative (le norme “Sblocca cantieri”). Tutti e tre sarebbero stati centrati, dice il ministro scienziato: “Si poteva essere più veloci, ma come risultato non è male". A chi ha potuto parlarci, Cingolani ha provato poi a ridimensionare l’uscita, ma nessuna smentita.

Al netto delle sparate, - prosegue il Fatto - nei Palazzi romani è convinzione diffusa che la sua avventura sia al termine, che Draghi resti a Palazzo Chigi o salga al Colle. Pesa l’equivoco di fondo di un tecnico indicato da Beppe Grillo ma espressione di un partito, i 5Stelle, di cui ha fatto a pezzi la linea ambientalista. Pesa anche il caos che regna al ministero. “È l’unico che è messo peggio di quando siamo partiti”, si dolgono a Palazzo Chigi. Il ministro non è riuscito a dare ordine alla macchina amministrativa, già di suo caotica, e che mal sopporta il suo stile.

