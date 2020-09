Governo, Conte: "Escludo un nuovo lockdown. Superbonus oltre il 2021"

SCUOLA: CONTE A BOERI, '100 MLN INVESTITI, FATTO TANTISSIMO, SE VUOLE LE MANDO SCHEDA'

''Professore Boeri lei avrebbe fatto meglio, ma noi abbiamo fatto tantissimo, abbiamo investito 100 milioni di euro nella scuola. Le manderò una scheda...". Così il premier Giuseppe Conte replica al professor Boeri che lo incalza sulla scuola in collegamento con il Festival dell'Economia a Trento.

CORONAVIRUS: CONTE "ESCLUDO NUOVO LOCKDOWN, AVANTI CON RESPONSABILITÀ"

"Ho escluso un nuovo LOCKDOWN perche' siamo in una condizione completamente diversa rispetto ai primi mesi dell'anno". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in collegamento da Palazzo Chigi, nel corso del dibattito "L'Italia e l"Europa" al Festival dell'Economia di Trento. "Abbiamo lavorato duramente in tutti questi mesi per rafforzare il nostro sistema sanitario, abbiamo il sistema di monitoraggio della curva epidemiologica piu' sofisticato. Tutti questi elementi mi inducono a dire che un LOCKDOWN come lo abbiamo vissuto non ci sara', ma non posso escludere interventi in modo circoscritto. - ha precisato Conte - Per questo mi sento di dire agli italiani di riprendere la vita con responsabilita'. Se continueremo cosi' sono molto fiducioso".

CORONAVIRUS: CONTE, 'NO NUOVO LOCKDOWN, STRESS SANITARIO C'E', INTERVENTI CIRCOSCRITTI'

CORONAVIRUS: CONTE, 'GLI ECONOMISTI NON AVEVANO PREVISTO PANDEMIA'

"Abbiamo affrontato una pandemia e nessuno avrebbe mai pensato di passare dall'oggi al domani allo smart working nella pubblica amministrazione, nessuno avrebbe mai pensato di dover chiudere dall'oggi al domani le fabbriche e la scuola. Quindi è chiaro che il Paese non era preparato a gestire, ad esempio, modalità di lavoro a distanza o didattica a distanza. Quindi se la questione è che non è venuto molto bene, rispondo che non eravamo preparati, ma credo che anche voi economisti non avete mai previsto una pandemia e nonostante tanti algoritmi, non avete predisposto una formula per gestire una simile emergenza''. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo all'economista Tito Boeri in collegamento con il Festival dell'economia di Trento.

CORONAVIRUS: CONTE, 'SE CONTINUAMO COSI' MOLTO FIDUCIOSO MA MAI ABBASSARE GUARDIA'

"Ho escluso pubblicamente un nuovo lockdown, perchè siamo in una situazione completamente diversa rispetto ai primi mesi dell'anno quando avevamo di fronte una pandemia scoppiata in modo inopinato e inatteso e non conoscevamo nemmeno protocolli di trattamento medici. Non avevamo le attrezzature. Abbiamo lavorato duramente e ad oggi non mi risulta che ci sia un altro Paese come il nostro che abbia un sistema di monitoraggio della curva epidemiologica così sofisticato, basato su 21 parametri. Siamo in condizione con tutti i flussi infrmativi che incrociamo di sapere in una zona circoscritta della penisola quanti posti di terapia intensiva ci sono, quanti contagiati e asintomatici. Incrociando questi dati possiamo capire se ci troviamo in una situazione di stress sanitario. Ragione per cui dico: lockdown come lo abbiamo vissuto no, ma non escludo interventi territoriali circoscritti. Ecco perchè dico agli italiani di riprendere la vita sociale con fiducia e responsabilità. Siamo molto efficienti, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia". Comunque, ''se continuiamo così, sono molto fiducioso''. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in collegamento con il Festival dell'economia di Trento.

FASE 3: CONTE, 'VOGLIAMO ESTENDERE SUPERBONUS OLTRE 2021. RECOVERY PLAN, 37% A MISURE GREEN"

"Con il superbonus edilizio al 110% diventa concreta la possibilità di produrre lavoro e occupazione nel settore dell'edilizia perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento sismico delle abitazioni. Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio trasmesso all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza", organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna. "Con il Recovery Plan - ha proseguito il capo dell'esecutivo - almeno il 37% delle risorse disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in settori strategici come l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici".

FASE 3: CONTE, 'ITALIA RIPARTE SOLO SE RIPARTE LA SCUOLA'

"L'Italia riparte solo se riparte la scuola. Siamo in giorni cruciali, l'anno scolastico è ripreso in maniera ordinata nel rispetto delle regole" ma "su scuola, università e ricerca il nostro Paese non può accontentarsi della situazione pre-pandemia. Dobbiamo preparare da subito un nuovo slancio". Così il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.

FASE 3: CONTE, 'PIOGGIA BONUS? NO, OMBRELLO PER PROTEGGERE I PIU' ESPOSTI A TEMPESTA'

- "Qualcuno ha classificato alcuni provvedimenti emergenziali del governo come una pioggia di bonus, in realtà erano il giusto ombrello con cui riparare le categorie più esposte alla tempesta". Così il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.

FASE 3: CONTE, 'CON PANDEMIA STATO PROTAGONISTA, ORA SVILUPPO SOSTENIBILE'

"Sul fronte economico la pandemia ha spinto verso un maggiore protagonismo dello Stato in tutto il mondo ed è un dovere dello Stato fare uno sforzo per proteggere cittadini, famiglie e imprese e accompagnarle verso uno sviluppo sostenibile". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.

INFRASTRUTTURE: CONTE, 'PRESTO DECRETO PER INDIVIDUARE CANTIERI PRIORITARI'

"In questi giorni firmerò un decreto per individuare i cantieri che avranno un percorso accelerato e relativi commissari. Ma non può essere velocità l'unica parola d'ordine della crescita. Questo percorso deve essere anche sostenibile". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all'evento "Insieme per ricostruire - Proposte oltre l'emergenza" organizzato dall'Osservatorio "Riparte l'Italia" a Bologna.