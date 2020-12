Governo, crisi vicinissima. Precipita la situazione. Clamoroso

Precipita la situazione politica e lo scontro tra Italia Viva e il resto della maggioranza. Dopo il rinvio del faccia a faccia tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte, solo formalmente per un impegno della ministra Teresa Bellanova a Bruxelles, fonti qualificate confermano ad Affaritaliani.it che le due ministre renziane - Elena Bonetti e Teresa Bellanova - sono pronte a rassegnare le dimissioni. La conseguenza sarebbe l'apertura formale della crisi di governo e gli scenari sono al momento imprevedibili.



Potrebbe esserci un rimpasto di governo, con un ministero in più per Italia Viva (il nome è quello di Maria Elena Boschi) oppure un passaggio parlamentare del presidente del Consiglio per verificare se ha ancora la fiducia delle due Camere. In caso di crisi formale, consultazioni lampo al Quirinale con il Presidente Sergio Mattarella alla ricerca di una maggioranza alternativa almeno per approvare la Legge di Bilancio (ed evitare l'esercizio provvisorio) e avviare l'iter del Recovery Plan.