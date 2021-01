Governo, Di Battista e i suoi contro Renzi: "Non voleva la revoca ai Benetton"

"Renzi contro la revoca ai Benetton: un motivo in piu' per tenerlo fuori dal governo". Alessandro Di Battista continua a tenere nel mirino il leader Iv e oggi sceglie di rilanciare sulla propria pagina Facebook un articolo del 22 gennaio su Tpi, un attacco a tutto campo a Matteo Renzi e agli esponenti a lui piu' vicini che prende appunto le mosse dalle vicende legate al dossier Autostrade.

GOVERNO: CABRAS, 'RENZI VALE IL 2% NON DEVE CONTARE DI PIU' ALTRIMENTI DIREMO NO'

"I nostri non hanno coraggio e non avendocelo non se lo possono dare. Lo dice il deputato sardo Pino Cabras, 53 anni, vicepresidente della commissione Affari Esteri, a La Repubblica riferendosi al passo indietro rispetto al "mai più RENZI" del M5S. Due giorni fa Cabras ha anche presentato una interrogazione al governo per far luce sul viaggio di Matteo Renzi in Arabia Saudita, "sono stato subissato di chiamate, anche Alessandro Di Battista mi ha mandato degli sms di incoraggiamento". Invece il gruppo dirigente dei 5 Stelle non ha gradito la sua mossa, considerata avventuriera in un momento di mediazione. Insomma comunque per lei il M5S ha sbagliato a riaprire a Renzi. "Io a differenza di Vito Crimi e Luigi Di Maio non ho mai urlato ai quattro venti "mai con Renzi", questi avverbi non mi piacciono. Invece ho detto che si può tornare a trattare con lui, certo, ma se si inginocchia sui ceci...". "Renzi col suo partitino ha il 2 per cento e quindi deve essere trattato come un signore che ha il 2 per cento. Non dobbiamo metterci soggezione: è un politico debolissimo, con nessun consenso, che si è scisso dal Pd per fare un partito senza nessun radicamento. Invece già si parla su quel che siamo disposti a cedere. Se quindi alla fine della fiera si fa un accordo europeista classico bene, allora ciao e grazie, non ci sto", aggiunge Cabras.