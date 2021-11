Governo, divieti per No Vax dall'arancione. Il Super Green Pass è quasi realtà

Divieti per No Vax. Super Green Pass appena scatta l'arancione

Il governo tira dritto sul Super Green Pass. Ormai la decisione sembra presa, il pressing delle Regioni è troppo forte per essere fermato. Si va verso un documento a doppia velocità per fronteggiare la quarta ondata di Coronavirus, con restrizioni solo per i non vaccinati. Natale si avvicina e anche i sindaci, dopo i governatori, - si legge sul Corriere della Sera - premono perché venga varato un piano per fronteggiare i rischi delle festività, quando si sta tanto al chiuso e si vedono molte persone. Il nuovo decreto per fronteggiare la nuova ondata di contagi da Covid 19 sarà approvato entro pochi giorni e prevederà restrizioni e divieti soltanto per chi non è vaccinato. "Dobbiamo garantire alle attività - dicono i ministri - di rimanere aperte e a chi è immunizzato di continuare la vita sociale".

Posizione comune ribadita ieri - prosegue il Corriere - dal presidente del Friuli-Venezia Giulia e presidente delle Regioni, Massimiliano Fedriga: "Servono al più presto misure differenziate, in modo da favorire l’adesione alla campagna vaccinale degli ultimi indecisi e dare certezze ai ristoratori, agli albergatori, ai negozianti. Non è una discriminazione, è la garanzia per non chiudere tutto". Appena arriverà il via libera dell’Aifa, l’agenzia italiana per il farmaco, si potrà effettuare la terza dose o il richiamo cinque mesi dopo l’ultima inoculazione. Scatterà l'obbligo della terza dose per il personale sanitario di ospedali e Rsa.

