Governo, Dpcm Natale: a tavola in 10. Nessun cambio Regione dal 21/12 al 6/1

Il Coronavirus fa paura. In Italia la situazione resta critica, con altri 20 mila positivi riscontrati, ospedali in affanno e un numero di morti senza paragoni negli altri Paesi del mondo, ogni giorno muoiono più di 700 persone. Con queste premesse il governo si appresta a varare il Dpcm di Natale. La linea del ministro della Salute Speranza è quella più rigida, le Regioni vorrebbero più aperture ma si va verso le restrizioni su tutti i fronti. Nell’ormai consueto Consiglio dei ministri notturno - si legge sul Corriere della Sera - il governo ha approvato il decreto che allunga fino a 50 giorni la durata del Dpcm e vieta dal 21 dicembre al 6 gennaio "ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome". Il 25, 26 dicembre e l’1 gennaio sarà vietato "ogni spostamento tra comuni", salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

E dopo una lunga battaglia sulle deroghe, a cui molto teneva il premier, sarà consentito il rientro "alla propria residenza, domicilio o abitazione". Non sarà però permesso - prosegue il Corriere - spostarsi nelle seconde case fuori regione e, nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, anche fuori dal comune. Altra novità, se sarà confermata, riguarda i raduni nelle abitazioni private. Oltre alla «forte raccomandazione a non ospitare persone non conviventi », il governo pensa di porre un tetto agli inviti: non più di 10 persone. I negozi potranno rimanere aperti fino alle 21. La decisione di allungare l’orario è stata presa per scaglionare gli ingressi ed evitare file e assembramenti. Saranno riaperti nel fine settimana e nei giorni festivi anche i centri commerciali e i grandi magazzini. È ancora in discussione la possibilità di consentire nelle zone rosse la riapertura di quegli esercizi commerciali finora vietati.