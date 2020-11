Governo, Dpcm Natale: "Sì alle seconde case. Fuori Regione solo entro il 20/12"

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Resta alta la tensione per l'alto numero di contagi giornaliero, anche se diminuiscono in maniera lenta ma costante i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. Continua a preoccupare il dato sui decessi, sempre molto alto. Per questo nel prossimo Dpcm di Natale il governo è intenzionato a mantenere le misure rigide, con il divieto di spostamento tra le Regioni, anche in fascia gialla. "Quei quindici giorni mi spaventano parecchio", ripete il ministro della Salute Roberto Speranza nelle riunioni riservate. Il divieto di spostamento - si legge sul Corriere della Sera - entrerà in vigore tra il 19 e il 20 dicembre e sarà valido fino al 6 gennaio. Chi vorrà andare fuori dalla propria Regione per trascorrere le festività nella seconda casa dovrà farlo prima dell’entrata in vigore dei divieti.

Il nuovo Dpcm - prosegue il Corriere - Giuseppe Conte dovrà firmarlo entro la mezzanotte del 3 dicembre. Si valuta anche la concessione della deroga per gli studenti che hanno spostato la residenza o il domicilio nella città dove si sono trasferiti per motivi di studio e vogliono tornare a casa per le vacanze. In molte città è cominciata la corsa per sottoporsi al tampone rapido prima di Natale. Nel caso dei coniugi potrebbe essere concesso il ricongiungimento familiare da applicare anche ai partner conviventi. Il Dpcm in vigore dal 4 dicembre confermerà il coprifuoco alle 22, nessuna deroga nenache per Natale e Capodanno.