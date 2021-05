Governo, Draghi anticipa l'Europa. Carta verde per i viaggi già a metà maggio

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Anche se i numeri dei contagi sembrano in discesa, i reparti di terapia intensiva sono ancora pieni e preoccupa il dato sui decessi, altre centinaia di vittime anche nella giornata di ieri. Ma il presidente del Consiglio Mario Draghi - si legge sul Corriere della Sera - ha fretta di spalancare le porte del Paese ai viaggiatori stranieri e rilanciare l’economia. E così per contrastare la concorrenza, Palazzo Chigi gioca d’anticipo e prova a superare in corsa gli altri Paesi europei: se il green pass Ue arriverà nella seconda metà di giugno, la carta verde italiana sarà pronta «dalla seconda metà di maggio».

«È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia, non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo". Questo - prosegue il Corriere - è l’invito che il premier ha lanciato ai ministri del turismo del G20, riuniti per uno dei primi appuntamenti della presidenza italiana. L’ obbligo di quarantena per chi entra in Italia per turismo è destinato a cadere il 15 maggio, perché il ministro della Salute Roberto Speranza non rinnoverà l’ordinanza. Draghi è fiducioso, si dice certo che dopo la pandemia «il turismo si riprenderà e sarà più forte di prima». E ai turisti stranieri promette «regole chiare e semplici» e soggiorni «in sicurezza». Il coprifuoco, che tante polemiche sta scatenando tra i partiti della maggioranza, ha dunque i giorni contati.