"Governo, Draghi uguale a Conte". FdI 'richiama' Lega e Forza Italia

"Al netto della vicenda Arcuri, per il momento, se guardiamo agli atti concreti, il governo Draghi è molto simile, se non uguale, a quello precedente. Elementi di novità finora non ne abbiamo trovati". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida.

"Prendiamo ad esempio l'utilizzo dei Dpcm, che come Centrodestra avevamo contestato in quanto con uno strumento amministrativo si incide sulle libertà costituzionali dei cittadini e delle imprese. Con Draghi a Palazzo Chigi si va avanti con i Dpcm. Ai decreti rilanci e ai ristori, poi, hanno cambiato il nome in Decreto Sostegno, ma per ora i soldi non si vedono e moltissime aziende stanno ancora attendendo risposte dallo Stato. Esattamente come accadeva prima. E ancora - prosegue il presidente dei deputati di FdI -, come Centrodestra avevamo chiesto di ragionare sui protocolli per le riaperture sicure e per non scaricare la responsabilità dei contagi su alcune imprese che, come diceva Conte, sono sacrificabili, ovvero ad esempio palestre e ristoranti (che restano chiusi la sera). Oggi, invece, continuano a restare chiuse le palestre e chiusi a cena i ristoranti, a fronte di una totale assenza di interventi sul settore dei trasporti, vera causa, stando agli esperti, della propagazione del virus. Un cameriere esce dal ristorante, chiuso a cena anche dai Dpcm di Draghi, dove c'erano tutte le distanze di sicurezza garantite per poi salire su un autobus e ritrovarsi appiccicato agli altri passeggeri, senza controlli e sanificazione... E si domanda perché non può lavorare".

Insomma, insiste Lollobrigida, "al di là degli annunci, non c'è alcuna discontinuità con il governo Conte. Continuano a prevalere le politiche del ministro Speranza, che c'era anche prima, e della Azzolina sulla scuola, nonostante oggi al ministero dell'Istruzione ci sia Bianchi". Capitolo immigrazione. "Durante un question time abbiamo chiesto alla Lamorgese se si fosse accorta che da quando è al Viminale gli sbarchi sono aumentati di 14 volte, perfino di più di quanto avevo stimato io, ovvero tre volte. Lei ha risposto rivendicando il suo operato e affermando che l'Europa è inconcludente e non sono stati in grado di farsi rispettare. Anche in questo caso totale continuità con l'esecutivo precedente. E ancora. Prendiamo la sanatoria nel mondo agricolo voluta dalla Bellanova, come Centrodestra dicevamo con forza che si trattava di un errore. Abbiamo chiesto al nuovo ministro Patuanelli se volesse tornare indietro rispetto a questa decisione, nessun riscontro. E così le aziende agricole continuano a non trovare braccianti e persone che lavorano nei campi e invocano soluzioni. Come Centrodestra unito avevamo chiesto la reintroduzione dei vaucher, noi continuiamo a chiederlo. Ancora una volta nessuna discontinuità con Conte".

"Pd e M5S - sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio - si vantano del fatto che il governo Draghi stia facendo le stesse cose di prima, come ha scritto oggi sui social la deputata 5 Stelle Ruocco. Chi dice che c'è discontinuità, ad oggi, viene smentito nei fatti. Alla Lega e a Forza Italia abbiamo offerto la massima disponibilità per un cambio di passo, anche con atti concreti come l'emendamento Meloni sulla riapertura delle palestre. Qualcuno di Forza Italia ha votato a favore, ma se lo avesse tutto il Centrodestra sarebbe stato approvato ponendo così fine a una clamorosa ingiustizia, quella delle palestre chiuse mentre lo Stato apre le sue strutture".

"Speriamo - conclude Lollobrigida - che i nostri amici della Lega e di Forza Italia, che sono arrivati da poco al governo, traducano nei fatti quello che dicono sui social, in televisione e sui giornali. Noi siamo sempre pronti a sostenere i provvedimenti che puntano a salvaguardare l'interesse nazionale in coerenza con il nostro programma".