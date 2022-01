Governo, Giorgetti volta le spalle a Draghi. "Un altro anno così non si può"

Giorgetti e Draghi allo scontro. Lega contraria all'obbligo vaccinale

Il governo è lontano da un'intesa sulle nuove restrizioni per fronteggiare l'avanzata della variante omicron in Italia. Il consiglio dei ministri in programma per oggi si annuncia come uno dei più complicati di sempre per il premier Draghi. A sorprendere maggiormente in negativo il presidente del consiglio è stato - si legge su Repubblica - il ministro dello sviluppo economico. Il premier non si aspettava una resistenza del genere. Non da Giancarlo Giorgetti, che di Draghi è consigliere, sponsor, forse addirittura amico. E invece per un giorno intero il premier battaglia con il ministro leghista, attestato su posizioni salviniane: "No al 2G, no all’obbligo vaccinale". Minaccia la diserzione del consiglio dei ministri di oggi. Mette a rischio la riunione che dovrebbe approvare il decreto. Ma che, fino a tarda sera, resta in bilico.

La mossa di Lega e M5s - prosegue Repubblica - contrarie al Super Green Pass per tutti i lavoratori, potrebbe portare il premier a rafforzarsi in una convinzione: tra l’obbligo per gli over 60 e il 2G sul lavoro, è preferibile la seconda opzione, ma gode di maggior consenso la prima. Draghi valuta di imporle entrambe, ma dovrebbe avere il coraggio di forzare la mano nella cabina di regia in teoria fissata per stamane. Sfidando Carroccio e 5S, rischiando astensioni multiple, o addirittura un voto contrario, in consiglio dei ministri. L’alternativa è un patto al ribasso, che sarebbe interpretato come dettato solo da ambizioni di Quirinale. Ma c’è altro a muovere Giorgetti. Di recente il ministro leghista si sarebbe sfogato in Transatlantico, confidando di considerare ormai esaurita la spinta che ha portato alla nascita dell’esecutivo e la sua esperienza da responsabile dello Sviluppo economico. Un altro anno così, avrebbe spiegato, "sarebbe difficile e logorante".

LEGGI ANCHE

Vaccino obbligatorio e multe (salate) per i No Vax. E' fatta. Esclusivo

Meteo neve in pianura (copiosa). Ecco dove cadrà. Cambia tutto