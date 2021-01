Governo, le 30 richieste di Renzi al Pd: Mes, fisco, ponte sullo Stretto...

Un elenco in 30 punti delle "questioni politiche aperte" in maggioranza fatto il 6 gennaio da Matteo Renzi al Dem Goffredo Bettini: dal Mes ad Autostrade, dal fisco al Ponte sullo stretto. Nel documento del 6 gennaio, visionato dall'ANSA, Renzi a Bettini scrive che Conte non ha mantenuto l'impegno di chiudere i tavoli sul programma entro novembre e chiede: "Con chi si scrive un accordo serio? In che tempi? Chi garantisce che gli impegni si mantengano? Iv e' pronta da mesi. Gli altri?".

Nella notte il senatore avrebbe detto ai parlamentari di Italia Viva: senza risposte "non apriamo la crisi ma lasciamo le poltrone".

RECOVERY, IV ATTENDE IL TESTO: 'NON VOGLIAMO METTERE A RISCHIO PIANO, MA VA LETTO'

La riunione dei parlamentari di Italia Viva con Matteo Renzi è andata avanti fino alle tre di notte e diversi senatori, a quanto viene riferito all'Adnkronos, hanno raccontato di essere stati contattati da ambienti di Chigi e del Pd per sondare la loro 'fedeltà' alla linea renziana. "Legittimo, per carità, ma questo dà il senso delle intenzioni di Conte e il fatto che non abbia risposto a nessuna delle domande che gli abbiamo posto, ne è la conferma", dicono da Iv. "Il gruppo al Senato è compatto, forse un deputato... ma a palazzo Madama non ci sono tentennamenti" di fronte alla possibilità che la delegazione Iv lasci il governo. "Magari un soccorso potrebbe arrivare da Forza Italia. C'è chi sta parlando molto con Brunetta in queste ore...", sostengono i renziani. Intanto Iv resta in attesa del testo completo del Recovery ("non sappiamo quando arriverà") e si sottolinea: "Noi non mettiamo a rischio l'approvazione del Recovery". L'ipotesi di ritirare la delegazione di governo prima del Cdm sul Recovery, pure circolata nelle scorse ore, non ci sarebbe. "Noi aspettiamo il testo, quando arriverà finalmente lo leggeremo e vedremo se sarà potabile. Siamo in attesa e poi saremmo noi quelli che tengono in ostaggio...". Ma poi, dicono le stesse fonti, restano aperti tutti i nodi politici. "Conte non ha risposto a una delle domande che avevamo posto dalla giustizia alla riforme. Nulla". E i tavoli proposti da Conte, il confronto sui punti per un patto di legislatura non convincono i renziani. "Non c'è più tempo per tavoli, riunioni... che facciamo stiamo altri 15 giorni appesi alla chiacchiere?".

Governo, Renzi: "Conta in aula? Errore politico e numerico"

Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, arrivare a una conta in aula sul governo e' "un errore politico e un azzardo numerico". La risposta del premier Giuseppe Conte e' stata "sprezzante e sorprendente: ci vedremo in Parlamento, ha detto", ha spiegato Renzi in un'intervista a Repubblica. "Evidentemente e' gia' convinto di avere i voti in aula, forse di Forza Italia: mi sembra un errore politico e un azzardo numerico. Ma auguri a lui e all'Italia", ha aggiunto. Per l'ex premier non ci sono i numeri per sostituire Italia viva al Senato: "E' piu' facile che Salvini ne rubi altri tre al M5s che il contrario", ha assicurato. Renzi non ha gradito neppure il post di Conte che sembrava aprire a Italia viva: "Quando la smettera' di scrivere post retorici e iniziera' a confrontarsi sui problemi di merito facendo davvero politica, ci trovera' a fare l'interesse l'interesse dell'Italia e degli italiani. Basta che faccia presto perche' non c'e' piu' tempo". Quanto all'ipotesi che si vada a elezioni, per il leader di Iv non esiste che "il Pd si suicidi in nome della difesa di un premier che ha firmato con Salvini i decreti sicurezza e che si e' proclamato populista e sovranista al fianco di Trump".