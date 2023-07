Governo, la classifica dei ministri. Flop Santanchè, crollo di otto punti

Al secondo posto rimane saldo con il 43% il ministro della Cultura Sangiuliano

Sulla fiducia ai ministri, la classifica del mese di luglio stilata da Noto Sondaggi è caratterizzata dal "consistente decremento che ha fatto registrare la responsabile del dicastero del Turismo, Daniela Santanchè". Nel sondaggio - riportato da 'La Repubblica' - riguardo alla ministra del Turismo si sottolinea che "d’altronde questo trend era inevitabile in seguito alle vicende giudiziarie legate alla sua azienda, Visibilia, e sulle quali ha riferito alla Camera, suscitando grande eco. La perdita è di 8 punti, scende al 24% e precipita al 19° posto. È questo, in un mese, il calo maggiore (-8%) da quando il governo è in carica".

Il sondaggio, scrive Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, rileva che "nella parte alta invece è il ministro Urso che allunga il passo e, guadagnando un punto, consolida la vetta e arriva al 44% di fiducia". "Al secondo posto rimane saldo con il 43% il ministro della Cultura Sangiuliano. La medaglia di bronzo invece è divisa tra 3 ministri: Piantedosi (Interno), Lollobrigida (Agricoltura) e Giorgetti (Economia), tutti totalizzano il 40%", sottolinea Noto Sondaggi, aggiungendo che "chi altro cala, anche se in misura minore rispetto a Daniela Santanchè, è il ministro Nordio (Giustizia) che perde due punti, scende al 29% ed arriva al 15° posto. In tal caso non è da escludere che questo decremento possa essere legato alle recenti polemiche sulla 'sua' riforma della Giustizia".