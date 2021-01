Governo, la mossa che cambia tutto. Mario Draghi all'Economia, ampio consenso

La crisi di governo è in corso e una soluzione semplice per risolverla in tempi brevi non sembra esserci. Molto dipenderà dal colloquio tra Mattarella e Renzi di oggi. Se il leader di Italia Viva dovesse dire un chiaro no a Conte, tutti i giochi si aprirebbero. E proprio Renzi ha in testa - si legge su Repubblica - una soluzione alternativa, di prestigio. Nel quartier generale renziano, ad esempio, continua a circolare l’ipotesi di uno scambio di casacche di altissimo livello: Paolo Gentiloni premier, Conte commissario europeo. Di più: il leader sarebbe disponibile a sostenere uno schema che vede anche Mario Draghi ministro dell’Economia. Sul modello di Carlo Azeglio Ciampi, trampolino per l’elezione al Quirinale.

Tocca proprio a Renzi, allora, reagire. Bolla - prosegue Repubblica - le mosse di Conte sui responsabili gravissime, è a un passo dal dichiarare: «Volete andare avanti così? Anche il Pd vuole questo? Perfetto, fate pure da soli, auguri». Sa che è meglio restare in partita, in modo da orientarla. Ma anche che non chiudere a Conte significa permettergli di ricevere un incarico e sedersi a trattare. Le premesse sono pessime. La speranza del premier è sempre la stessa: riportare la partita al punto di partenza, mostrarsi ancora come l’unico punto di equilibrio possibile, raccogliere un numero sufficiente di “costruttori”, fare a meno di Renzi.