Governo, lite Salvini-Tajani alla vigilia del voto europeo

Elezioni europee, lite Salvini-Tajani alla vigilia del voto europeo

Duro scontro tra Antonio Tajani e Matteo Salvini, i due vicepremier alla vigilia delle elezioni europee sono protagonisti di un battibecco che lascerà strascichi.

"Capisco i toni da campagna elettorale di Matteo Salvini, ma io sono il ministro degli Esteri e non posso usare parole volgari nei confronti di un presidente" di un altro Paese. Così Tajani a 'L'aria che tira' su La7 dopo le accuse del leader della Lega Matteo Salvini al presidente francese Emmanuel Macron. "Non faccio polemiche ma non accetto lezioni da nessuno quando si parla di Italia e di patria", ha sottolineato il segretario di FI. "Sono figlio di un militare, ho fatto il militare e ho sempre servito il mio paese. Sono stato inquadrato in un reparto Nato. Ho sempre fatto il mio dovere. Io l'inno nazionale lo canto sempre e non ho mai parlato di secessione", ha osservato.

Nelle ultime settimane il leader della Lega ha accusato il presidente francese di volere la guerra contro la Russia e lo ha definito “bombarolo”.

Tajani: "Sull'Ucraina non siamo con Macron,no all'escalation"

Anche se Tajani riconosce che “quella di Macron non è la posizione dell'Italia, noi non dobbiamo seguire nessuno: bisogna evitare l'escalation. Noi non siamo in guerra con la Russia. Ci sono campagne elettorali e Putin cerca di dividere l'Europa che è unita nella sostanza”. "Putin fa propaganda elettorale: noi siamo per il rispetto dell'indipendenza dell'Ucraina ma non manderemo soldati in Ucraina e non manderemo armi in territorio russo”.

Europee: Salvini a Tajani, non si divida il c.destra

"È l'errore degli scorsi anni... Dividere il centrodestra in Europa sarebbe un errore clamoroso", ha risposto Salvini commentando le parole del leader di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani sull'ipotesi di un governo in Europa con i socialisti.