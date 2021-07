Governo, Maria Stella Gelmini è la ministra più amata dai moderati

C'è Maria Stella Gelmini in testa alla classifica dei ministri più apprezzati dagli elettori di Centrodestra, secondo il sondaggio condotto da Emg Different e riportato da Libero, che vede la ministra per gli Affari regionali al primo posto col 61% delle preferenze, seguita da Renato Brunetta (Pubblica amministrazione) col 59% e Mara Carfagna (Sud e coesione territoriale) al terzo gradino del podio col 53%.

Secondo Fabrizio Masia, amministratore delegato di Emg Different, si tratta di un "risultato interessante" che mostra come ci sia un "forte appeal dei profili liberali, popolari europei" come quello incarnato da Maria Stella Gelmini. "Il risultato che esce da questo sondaggio" continua Masia "è che tra chi vota Centrodestra si preferiscono politici moderati".