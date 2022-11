Tasse su casa e risparmio. Governo Meloni commissariato dall'Europa

Rischio braccio di ferro tra Roma e Bruxelles



Governo Meloni commissariato da Bruxelles, sotto tutela dell'Unione europea. Più che uno scenario un'ipotesi, anzi quasi una certezza, considerando che l'Ue si prepara a varare la riforma del Patto di stabilità e crescita, che quest’anno compie tre decenni, e che avrà - tanto per cambiare - un occhio di riguardo soprattutto per quei Paesi, Italia in testa, con un "debito ad alto rischio".

I governi europei vogliono che le future norme europee sulla disciplina fiscale garantiscano una riduzione più realistica del debito pubblico, tengano conto della necessità di investire nella transizione ecologica e nella difesa dell’Unione, e siano più semplici da attuare.

I 27 Stati membri sono concordi nel ritenere che le regole debbano garantire che il debito pubblico – che a causa della pandemia è salito in media vicino al 100% del PIL – venga ridotto, "soprattutto laddove è elevato e anche in periodi di congiuntura favorevole", ha spiegato qualche settimana il vicepresidente della Commissione europea per l’economia, Valdis Dombrovskis.

"Il nostro primo obiettivo rimane quello di garantire la sostenibilità del debito pubblico. Ciò – ha dichiarato il vice presidente illustrando le linee generali della prossima proposta di Bruxelles – richiederà aggiustamenti fiscali, riforme e investimenti. Questi tre elementi dovrebbero essere combinati per ottenere una riduzione realistica, graduale e sostenuta dei rapporti debito pubblico/Pil".

La Commissione ritiene che, dati i diversi rapporti debito/Pil, non ci possa essere una soluzione unica per tutti, per cui si potrebbe lasciare agli Stati membri un maggiore margine di manovra per definire i loro percorsi fiscali, ma questo deve essere accompagnato da un’applicazione più rigorosa in caso di non conformità.

Si tratta, di fatto, di una bomba pronta a esplodere per il nuovo governo di Centrodestra. Il rientro dall'elevato debito pubblico, ora che la pandemia è quasi passata, sarà per l'Italia un percorso obbligato e controllato passo per passo da Bruxelles. Da qui il commissariamento.

A preoccupare i politici di Centrodestra, che a microfono acceso non lo ammetteranno mai per non spaventare il loro elettorato e i cittadini in generale, sono quelle "riforme" evocate dall'Ue per far rientrare il debito, all'interno della riforma del Patto.

"Riforme" significa - osservano con amarezza dalla maggioranza - che sulle pensioni, ad esempio, non si potrà andare troppo lontano dalla riforma Fornero, che il governo (Lega in testa) ha dichiarato più volte di voler evitare (senza interventi tornerebbe in vigore dal primo gennaio 2023). Ma attenzione, sottolineano dall'opposizione, "si rischia uno scontro Roma-Bruxelles altissimo e pericolosissimo". "Riforme" può anche significare una tassazione del risparmio e della prima casa, visto che l'Italia - come sanno bene soprattutto in Germania - è il Paese con il più alto risparmio privato dell'Unione e il Paese che ha il maggior numero di proprietari di casa.

La paura nel Centrodestra è quella di avere di fatto le mani legate proprio su due temi chiave per il governo Meloni: le pensioni e soprattutto il Fisco. Mai tasse sulla casa è stato sempre lo slogan di tutto il Centrodestra, anche quando Mario Draghi discuteva di riforma del catasto. Ma le "riforme" imposte da Bruxelles potrebbero essere una doccia gelata in pieno inverno, anche sul fronte del risparmio (si pensi ai tanti libretti, depositi e tassazione sui titoli di Stato). Politicamente il pericolo è quello di uno scontro con la Commissione e, in ultima analisi, con i Paesi del Nord-Europa, guidati dall'austera Germania.