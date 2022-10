Governo, Meloni furiosa e pronta a tutto. Ora Tajani agli Esteri è in bilico

Governo, Meloni rimescola tutte le carte dopo le parole di Berlusconi

Sembrava tornato il sereno dopo il faccia a faccia tra Meloni e Berlusconi, ma un giorno dopo è saltato di nuovo tutto per aria e adesso la leader di Fdi e futura premier è pronta a rimettere tutto in discussione. "Berlusconi potrebbe aver ammazzato Tajani", dicono gli uomini della leader di Fratelli d’Italia. La tesi - si legge sulla Stampa - è: come può il numero due del padre-padrone di Fi vestire i panni del ministro degli Esteri, o, se dovessero cambiare i piani, di ministro della Difesa, dopo che il suo capo ha rivelato gli amabili contatti riallacciati con Putin, un paria per America, Regno Unito ed Europa. Chi le ha parlato la descrive pronta a tutto. Persino a minacciare di tornare al voto, sicuramente pronta a rimescolare la cabala dei ministeri. C’è chi suggerisce di sostituire Tajani agli Esteri con Guido Crosetto, per rassicurare gli alleati americani. Ma è una reazione a caldo, frutto dell’indignazione collettiva verso Berlusconi.

È probabile, invece, - prosegue La Stampa - che in squadra entrerà Luca Ciriani, capogruppo in Senato di FdI, mentre sulla Giustizia Meloni è decisa a difendere la scelta dell’ex magistrato Carlo Nordio. La smentita, fatta filtrare dal partito, di aver siglato un accordo con Berlusconi per cedere il dicastero di Via Arenula alla ex presidente del Senato Elisabetta Casellati, potrebbe non bastare. Il clima di tensione lo certifica l'atteggiamento di Antonio Tajani, mentre attraversa lento e preoccupato il Transatlantico semideserto. Il coordinatore di Forza Italia. "Io sono un chierichetto, so che se uno entra papa, poi esce cardinale". Meloni non vuole credere ad un ricatto implicito ma i suoi fedelissimi le suggeriscono: "Vai da sola al Quirinale".