Governo, Meloni giura al Quirinale nelle mani di Mattarella. LA DIRETTA VIDEO

Governo Meloni giura al Quirinale. DIRETTA VIDEO

Governo, per le ministre al Quirinale prevale il bianco: ministri divisi tra blu e nero

Prevale il bianco tra le ministre, elegantissime, pronte per il giuramento al Quirinale. Due tailleur white, quelli di Maria Elisabetta Alberti Casellati e di Alessandra Locatelli, spiccano in prima fila. Subito dietro, le ministre Daniela Santanché e Anna Maria Bernini sfoggiano due eleganti tailleur pantalone nero con due camicie, sempre bianche.

Tailleur nero anche per Eugenia Roccella, che, a differenza delle colleghe che le siedono accanto, non sceglie il bianco ma una blusa di seta a pois. Marina Calderone, neo responsabile del Lavoro, ha scelto il nero, come la maggior parte dei ministri presenti nel salone delle feste. Qualche abito blu scuro -ne sfoggia uno Francesco Lollobrigida, tra gli altri- mentre ha scelto il grigio il responsabile dello Sport Andrea Abodi.

Governo, al Colle il compagno di Meloni Giambruno con figlia

Al Colle sono appena entrati il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, mano nella mano con la figlia Ginevra.