Governo, crisi dopo le Regionali? Lega e Forza Italia... Rumor clamoroso

Il rumor clamoroso che circola nei palazzi romani



Il rumor è clamoroso. E tutto da verificare, ovviamente. Ma sono quei rumor che circolano nei Palazzi romani della politica. Se alle elezioni regionali del 12-13 febbraio nel Lazio e in Lombardia Fratelli d'Italia dovesse stravincere, stracciando nel voto di lista Lega e Forza Italia, Giorgia Meloni uscirebbe ancora più forte e a quel punto imporrebbe la propria linea al 100% all'esecutivo. Prendere o lasciare, punto.

Come reagirebbero il Carroccio e gli azzurri? Ogni ipotesi è aperta. Né Matteo Salvini né Silvio Berlusconi vogliono e possono fare da ancelle di Meloni. E quindi una netta vittoria di FdI alle Regionali porterebbe a tensioni nella maggioranza e nel governo, con la possibilità di una sorta di "guerriglia" parlamentare su numerosi provvedimenti, dalla riforma delle pensioni all'autonomia regionale differenziata.

Fonti azzurre non escludono addirittura un appoggio esterno, anche per quanto riguarda la Lega. Ma FdI non lo accetterebbe mai. "O avanti così, o si torna subito alle elezioni politiche", spiegano dal partito di maggioranza relativa. Solo rumor? Vedremo...