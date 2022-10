Governo: il giallo su Lupi silurato, ma i centristi ridimensionano il caso

Governo Meloni, "Noi moderati" di Maurizio Lupi fuori dalla squadra

Nella squadra di governo di Giorgia Meloni, che giurerà domani al Quirinale nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella, non compare alcun esponente di Noi moderati. Tutte le indiscrezioni e le ricostruzioni fatte in queste settimane davano Maurizio Lupi come ministro per i Rapporti con il Parlamento, ma, a sorpresa, nella lista dei ministri letta dalla leader di FdI, dopo aver ricevuto il mandato dal presidente della Repubblica, non compare nessun rappresentate della quarta gamba del Centrodestra. Affaritaliani.it ha interpellato Alessandro Colucci di Noi moderati, eletto nel collegio uninominale di Galatina (Lecce).

Maurizio Lupi è stato escluso dalla squadra di governo, come mai?

“Noi possiamo solo dare un giudizio positivo sulla nascita di questo governo, perché abbiamo bisogno di dare rapidamente risposte alle grandi preoccupazioni di imprese e famiglie italiane. Ha avuto ragione Giorgia Meloni a correre per fare questo governo. Tutti abbiamo dato una disponibilità a livello di governo e in Parlamento”.

Non avete rappresentanza in questo governo?

“Siamo rappresentati da tutti i ministri. Siamo una forza di maggioranza. Meloni ha fatto sue valutazioni, c’è opportunità e spazio per svolgere il proprio ruolo”.

Quindi siete apposto così?

“Non ci interessano le poltrone. Il nostro problema non è chi va a fare, bensì fare le cose necessarie”.

Ma c’è stato qualche problema tra Lupi e Meloni?

“C’è un rapporto straordinario con Meloni e con tutto il Centrodestra. Oggi sono andati al Quirinale tutti insieme. Da parte nostra c’era stata solo una disponibilità. I nomi li hanno fatti i giornali. Non vediamo l’ora di partire e lavorare”.

Governo, Lupi: "Rammarico? Mai candidato ministro, siamo a disposizione Meloni"

"Rammarico? Ma quando mai... Non sono mai stato candidato a ministro. I giornalisti, poi, dovevano fare il toto-ministri e ci sta...". Lo dice all'Adnkronos Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Noi moderati, dopo la lettura della lista dei ministri proposti da Giorgia Meloni al Quirinale, dove da più parti ci si aspettava di trovare il suo nome come ministro per i Rapporti con il Parlamento.

"Ho sempre detto che siamo la quarta proposta politica del centrodestra e siamo a disposizione nei ruoli che Meloni riterrà più utili per l'azione dell'esecutivo, in Parlamento e al governo" dove si devono nominare sottosegretari e vice ministri.