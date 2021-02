Governo, Renzi prende una sfilza di no.Il Conte ter si allontana sempre di più

La crisi di governo è sempre più grave e preoccupante. Il tavolo di trattative non ha portato a nessuna firma sul programma. Dopo ore e ore di trattative in cui ognuno è rimasto arroccato sulle proprie posizioni, il presidente della Camera Fico ha dovuto ammettere il fallimento della mediazione e il documento finale è diventato una semplice bozza. Pd, M5s e Italia Viva hanno litigato su tutto - si legge sul Corriere della Sera - e il nome di Conte premier è rimasto un tabù. Pd, 5 Stelle e responsabili temono infatti che, una volta ufficializzato quel documento, Iv possa dire: bene, avendo un programma, chiunque potrà guidare il nuovo governo, non necessariamente Conte giacché, come sottolinea Teresa Bellanova "nessuno è blindato".

"Vedo il Conte ter ancora lontano", confida a un gruppo di fedelissimi Renzi. Da parte nostra — prosegue il Corriere — c’è la volontà di trovare un accordo. Non vogliamo far saltare la trattativa. Però Pd e 5 Stelle sono arroccati su Conte. Non solo, non vogliono cambiare niente, né l’Economia, né gli Esteri, sono pronti a cedere solo sulla Giustizia. È una posizione inspiegabile. Sembra che vogliano fare il Conte bis bis, nemmeno il Conte ter. Come possono pensare che così si trovi una quadra? È veramente ben strano. Io preferirei un governo politico, ma se si va avanti così sarà un governo istituzionale". Nel frattempo, Iv alza ulteriormente il prezzo e chiede, dopo la testa di Domenico Arcuri, anche quella del presidente dell’Inps Pasquale Tridico e di quello dell’Anpal (l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) Domenico Parisi, entrambi, guarda caso, sponsorizzati da Luigi Di Maio. "Il mio obiettivo resta il governo Draghi", ha confidato Renzi ai suoi alla fine della riunione.