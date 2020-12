Governo, Renzi si gioca la partita di persona: andrà a Chigi per la verifica

Governo, domani Renzi in delegazione Iv per incontro con Conte

Ci sarà anche Matteo Renzi nella delegazione di Iv che incontrerà domani il presidente del Consiglio Conte. La riunione si terrà alle ore 13 a Palazzo Chigi. Il confronto è stato chiesto dal premier nell'ambito della verifica di maggioranza. L'ex premier ha deciso di giocare in prima persona questa partita, diversamente da altre occasioni, quando a colloquio con Conte sono andati la capo delegazione Teresa Bellanova, e i capi-gruppo alla Camera e al Senato di Italia VIva Maria Elena Boschi e Davide Faraoni. La prima e ultima volta che Matteo Renzi ha incontrato il premier a Palazzo Chigi è stato poche settimane fa nell'occasione del vertice con i leader della maggioranza proprio per stabilire le linee guida del Recovery Fund, linee che però evidentemente hanno bisogno di una rivisitazione.

GOVERNO, BOCCIA: 'RENZI? NON HO STRUMENTI ADEGUATI PER CAPIRE SUA STRATEGIA'

"Nonostante io conosca Renzi da tanti anni non ho gli strumenti per una comprensione adeguata della sua strategia". Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite all''Aria che tira' su La7, ha risposto a una domanda su quale siano le intenzioni del leader di Italia viva, Matteo Renzi. Sulla posizione del segretario della Lega, Matteo Salvini ha aggiunto: "per capire salvini servirebbero poteri speciali che non ho". Ma, ha chiarito, "spero che tutti i gruppi di opposizione possano darci una mano. La destra ci chiede di aprire ma devono esserci proposte, se sono di allargamento non vanno bene. Sulle questioni economiche il governo ha accolto più volte le proposte dell'opposizione". E quanto alla tenuta del governo "Conte è tranquillo come siamo tranquilli tutti noi perché facciamo nostro dovere", ha concluso Boccia.

GOVERNO, BUFFAGNI: "RENZI FA SUA PARTITA, HA BISOGNO UN PO' DI VISIBILITÀ"

"Renzi deve esistere dal suo punto di vista, ha bisogno di un po' di visibilita' e giustamente, quando lui spara, voi giornalisti lo rincorrete. Lui fa la sua partita. A me invece interessano gli italiani e le imprese". Lo ha detto il viceministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, a margine di Direzione Nord, questa mattina a Milano, in merito al ruolo del leader di Italia Viva, Matteo Renzi , per la stabilita' del governo. "Noi dobbiamo tutelare i posti di lavoro - ha aggiunto - perche' prima o poi la cassa finisce. Questa e' la priorita'. In questo momento vorrei discutere di come far ripartire l'economia di come far ripartire il Paese. La priorita' e' lavoro e sicurezza per gli italiani, il resto e' tutto secondario".