Governo, rimpasto? Malumore a Chigi: 4 ministri rischiano. Ecco chi sono

Governo, ipotesi rimpasto entro l'estate

C'è tensione a Palazzo Chigi. Inutile negarlo. Le cose non stanno andando come sperato, su diversi fronti. E ormai non vale più prendersela con il governo precedente (vedi l'ira di Mario Draghi). L'esempio più lampante è quello dell'immigrazione, ormai il caos regna sovrano e la situazione degli sbarchi è del tutto fuori controllo. Con il governo Meloni arrivano più migranti irregolari rispetto a quando c'erano Draghi e il Conte II giallo-rosso con Luciana Lamorgese al Viminale.



Sul territorio, nel Centrodestra, il malumore cresce di giorno in giorno. Sindaci di Lega e Fratelli d'Italia vengono chiamati dai prefetti per trovare posti dove ospitare i migranti e la base dei partiti che promettevano lo stop agli sbarchi e il blocco navale è in subbuglio. Malgrado la difesa a spada tratta da parte di Matteo Salvini, se, soprattutto con l'arrivo dell'estate e di una condizione del mare stabile, gli sbarchi dovessero ulteriormente aumentare, a rischiare seriamente la poltrona sarebbe il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, tecnico di area Lega non molto abile nella comunicazione, che sta deludendo la presidente del Consiglio. Meloni vorrebbe un suo uomo all'Interno, spostando magari Francesco Lollobrigida dalle Politiche Agricole al Viminale.