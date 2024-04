Governo, Santanchè a Meloni: "Difendimi, sulla cassa Covid non ho deciso io"

Governo, il colloquio Santanchè-Meloni e la decisione sulla posizione della ministra

Giorgia Meloni e Daniela Santanché si sono viste per affrontare la questione dell'inchiesta ai danni della ministra del Turismo e parlare anche delle ripercussioni sul piano politico di questa vicenda. Santanchè - riporta Il Fatto Quotidiano - ha spiegato a Meloni che l’unica accusa, per cui la Procura di Milano potrebbe chiedere a breve il rinvio a giudizio, è quella di truffa ai danni dell’Inps per aver fatto lavorare alcuni dipendenti nonostante fossero in cassa integrazione durante il Covid. Santanchè - sostiene il fatto - ha minimizzato la vicenda spiegando che l’ipotetica truffa avrebbe un valore residuale, pari a 126 mila euro. Ma soprattutto, è stata la tesi della ministra, la richiesta della cassa integrazione come ammortizzatore del Covid – che tra il 2020 e il 2022 era cosa molto comune nelle aziende italiane – sarebbe stata fatta dai dirigenti della sua società Visibilia e non da lei in persona come amministratrice.

"Sono convinta - ha detto Santanchè a Meloni e lo riporta Il Fatto - che finirà tutto con un'archiviazione". Meloni ha preso tempo e per il momento le ha concesso la possibilità di aspettare il rinvio a giudizio, ma si è anche soffermata sugli altri filoni dell’inchiesta dei pm di Milano su Visibilia: a Palazzo Chigi sono convinti che a breve arriverà anche la chiusura delle indagini con l’accusa di falso in bilancio (senza escludere quella, più ipotetica, per bancarotta) e in questo caso la posizione di Santanchè potrebbe farsi più pesante. A ogni modo, se la ministra dovesse essere rinviata a giudizio non potrebbe rimanere al suo posto. A spiegarglielo è stata la stessa premier che nei giorni scorsi aveva mandato avanti il ministro dell’Agricoltura e capo delegazione di Fratelli d’Italia al governo, Francesco Lollobrigida: "Se Santanchè venisse rinviata a giudizio ne trarrà le sue conseguenze".