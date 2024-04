Respinta la sfiducia a Santanchè. Maggioranza compatta: 213 no e 121 sì

Ieri il no alla mozione di sfiducia contro Salvini



Nell'Aula della Camera è stata respinta con 213 no, 121 sì e 3 astenuti la mozione di sfiducia presentata dal M5S e sottoscritta da tutte le opposizioni ad eccezione di Italia Viva, contro Daniela Santanché. La ministra del Turismo non era presente nell'Aula di Montecitorio per impegni legati al suo ruolo di ministro.



"Il mio stato d'animo è uguale a quello di ieri, a quello di una settimana e di un mese fa. Assolutamente tranquilla, quindi a fare il mio lavoro anche qua oggi, come ieri e come farò domani. Il Parlamento credo che in una democrazia è sovrano, il voto mi sembra molto chiaro, per cui assolutamente non direi serena ma molto tranquilla". A dirlo è la ministra del Turismo Daniela Santanchè, parlando a Napoli al museo ferroviario di Pietrarsa dove partecipa al 'Meet Forum - Il turismo sostenibile', commentando il voto alla Camera sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti.



