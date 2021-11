Governo, stop al treno con un sospetto Covid a bordo. Taxi, massimo 2 persone

Governo, stretta sui trasporti. Cambiano le regole su treni e taxi

Il governo ha deciso di applicare un'ulteriore stretta sui trasporti per fronteggiare la quarta ondata di Coronavirus che ha ormai travolto tutta l'Europa. I ministri Speranza (Salute) e Giovannini (Trasporti), in accordo con gli scienziati del Cts hanno firmato una nuova ordinanza. Le principali novità - si legge sul Corriere della Sera - riguardano il Green Pass da esibire prima di salire su un treno dell’Alta velocità e lo stop temporaneo dei convogli se un passeggero presenta sintomi che possano far sospettare un caso di Covid a bordo. Inoltre è stata introdotta anche una nuova regola per l'uso dei taxi. Massimo due passeggeri, ma il limite può essere derogato se chi viaggia appartiene allo stesso nucleo familiare. Non è scontata né immediata la separazione dei flussi tra i passeggeri dell’Alta velocità (con obbligo di Green Pass) e i pendolari del trasporto regionale dove l’obbligo non c’è.

Sono passati 8 mesi e il Comitato tecnico-scientifico, interrogato dai due ministeri, - prosegue il Corriere - ha ritenuto utile una modifica delle regole nei trasporti pubblici e a lunga percorrenza. La crescita dei contagi — e del tasso di positività rispetto ai tamponi — non induce a mollare la presa. Anzi, sotto alcuni aspetti le regole vengono riviste secondo un’impostazione più restrittiva. Sui bus e sui tram è invece prevista la possibilità «per i passeggeri di usare anche la porta anteriore» — finora non era consentito — prevedendo «l’installazione di un separatore protettivo dell’area di guida» e «il riavvio graduale della vendita dei biglietti e delle attività di controllo a bordo, garantendo al personale la dotazione di mascherine chirurgiche».

