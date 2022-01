Governo, torna l'incubo antrace. Lettere a Cartabia, Giorgetti e Patuanelli

Governo, lettere di minaccia a tre ministri. Sale la tensione nel Paese

Il governo deve fare i conti anche con le minacce. Tre ministri hanno ricevuto lettere anonime contenenti una polvere bianca: torna l'incubo antrace. Il timore - si legge sul Messaggero - è che possa trattarsi di una sostanza tossica. Per questo le buste sono state sigillate e spedite per essere studiate dagli esperti: analisi per sospetto agente batteriologico contaminante. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere antrace, nella migliore soltanto dell'innocuo borotalco. Il mittente è riconducibile a una non meglio specificata sigla No Vax. I destinatari dei pacchetti sono il titolare del dicastero dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, il collega dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e la Guardasigilli Marta Cartabia.

Visto il clima di tensione che si respira nel Paese, - prosegue il Messaggero - inquirenti e investigatori non prendono sotto gamba la minaccia. Il contenuto delle lettere era estremamente offensivo. La procura di Roma ha già aperto un fascicolo per due reati: atto di terrorismo e violenza ad un corpo politico. Ad oggi l'inchiesta è a carico di ignoti. Gli investigatori sono adesso a caccia dei responsabili. Anche perché durante gli ultimi mesi della pandemia il livello di tensione è notevolmente cresciuto. Ormai nella procura di Roma non si contano più i fascicoli aperti per le minacce subite, via social network, dalle personalità dello Stato.

