Governo, verso obbligo vaccino anche per over 60. Le Regioni temono omicron

Governo, Super Green Pass anche per i più fragili: l'ipotesi sul tavolo

La variante omicron del Coronavirus avanza troppo velocemente in Italia. I 171 mila casi di ieri in un solo giorno e i 259 morti hanno indotto governo e regioni ad accelerare sull'obbligo vaccinale mascherato. Sul tavolo di Draghi non c'è più solo la proposta di estendere il Super Green Pass a tutti i lavoratori, ma adesso i governatori - si legge sul Corriere della Sera - chiedono di più: obbligo anche per gli over 60, forse addirittura over 50. Oggi la cabina di regia e le decisioni finali del governo. Il nuovo decreto per far fronte a un’ondata pandemica che non ha ancora raggiunto il suo picco, passa per nuove restrizioni che proteggano le categorie ritenute a rischio, in modo da scongiurare il pericolo che le strutture sanitarie, e le terapie intensive in particolare, vadano in affanno. Proprio come viene sollecitato da un documento della Conferenza delle Regioni inviato ieri a Palazzo Chigi.

L’indicazione degli scienziati - prosegue il Corriere - prevede di mettere in sicurezza chi rischia di avere maggiori conseguenze dal contagio. E in questo senso vanno i presidenti di Regione che sollecitano «una valutazione dell’obbligo vaccinale anche tenendo conto della fragilità dei soggetti più a rischio di ospedalizzazione nonché di una eventuale estensione dell’utilizzo del Green Pass rafforzato". La risposta del governo potrebbe essere appunto di imporre il Super Green Pass, che viene rilasciato a vaccinati e guariti, seguendo il criterio delle fasce d’età. La decisione è presa: dal 10 gennaio i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno prenotare la terza dose. Il provvedimento sana una situazione di incertezza che si era creata.

