Governo,Silvio si allinea a Salvini e Meloni:"Le elezioni sono la via maestra"

"Io sono convinto proprio come lo sono i nostri alleati, che la via maestra siano le elezioni". Così Silvio Berlusconi a 'Zapping'. "Sono i titoli dei giornali che hanno creato degli equivoci. Io sono convinto, come Salvini e tutti i nostri alleati, che la via maestra siano le elezioni", ha insistito l'ex presidente del Consiglio. "Come via subordinata, ci vorrebbe un governo in sintonia con la maggioranza degli italiani dotato di autorevolezza e capace di gestire questa crisi", ha aggiunto. "Un governo credibile in Europa e nel mondo. E possibile trovare in questo parlamento un governo cosi'? Io non credo, ma se fosse possibile il centrodestra unito dovrebbe ragionare sul da farsi". "Noi non siamo un unico partito, siamo partiti distinti che sono riusciti sempre a trovare la sintesi per bene dell'Italia. Noi siamo una forza unita che non si potrà dividere mai", e sulla giustizia afferma, "La lotta condotta contro di me si e' estrinsecata nel corso degli anni in 96 processi e 105 avvocati. E' stata una vera e propria lotta armata contro di me e contro l'Italia liberale", così conclude l'ex premier.