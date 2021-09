Green Pass, Brunetta 'estremista'. "Dovrà valere per tutti i lavoratori"

Green pass, Brunetta: dovrà valere per tutti i lavoratori - In futuro il green pass dovrà valere per tutti i lavoratori, sia quelli pubblici che privati. Così il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, parlando di misura "geniale" perché aumenta i costi, psichici e monetari, per gli "opportunisti contrari al vaccino". In pratica il green pass li costringe a fare il tampone, facendo diminuire la circolazione del virus. Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, intervenendo all'evento Linkontro NielsenIQ 2021. "Bisogna aumentare agli opportunisti il costo della non vaccinazione - ha detto - aumentando il costo si riduce lo zoccolo dei non vaccinati e si riduce la circolazione del virus. Il green pass ha l'obiettivo di schiacciare gli opportunisti ai minimi livelli di non influenza sulla velocità di circolazione del virus. Ci stiamo arrivando".

Green pass: Bonomi, bene Brunetta su estensione a lavoratori - "Noi abbiamo chiesto al governo di prendere un provvedimento urgente di messa in sicurezza dei posti di lavoro perche' dobbiamo garantire la salute dei lavoratori e soprattutto non mettere in pericolo questa ripresa economica. Quanto ha annunciato dal ministro Brunetta va nella direzione di quanto richiesto". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine della presentazione del corto Centoundici alla Biennale del Cinema di Venezia, a proposito del green pass il ministro della Pa vuole necessario per tutti i lavoratori.