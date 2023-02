Grillo: "Processo a Ciro? Già scritto. Di Maio-Giuda e Conte il mago di Oz"

M5S, Grillo: "La linguata di Benigni a Mattarella e le orge di Gino Paoli"

Beppe Grillo torna a parlare di tutto, lo fa a teatro ad Orvieto nel suo show, intitolato "Io sono il peggiore". Il suo più che uno spettacolo sembra una vera e propria autoanalisi, in cui il pubblico gli fa domande scomode e lui risponde. Il garante Cinque Stelle, alla prima assoluta del suo nuovo spettacolo - si legge sul Corriere della Sera - non lesina. "Ho rovinato l’Italia?", si domanda retoricamente entrando sul palco davanti a una sala gremita. E spiega: "Io devo capire chi sono. Sei un ex politico, un ex comico: me ne hanno dette di tutti i colori". Quando gli chiedono che cosa pensi davvero di Di Maio risponde così: "Una specie di tradimento, non lo chiamo nemmeno tradimento perché Giuda è stato socio di Gesù. Avevano una joint venture. Di Maio però ci ha permesso di rinascere con Conte, il mago di Oz". Dribbla i Cinque Stelle. Sottolinea quelli che sono a suoi dire i paradossi.

Usa il sarcasmo parlando del Festival: «Sanremo è stato straordinario con questo Amadeus come Nicholson del Nido del cuculo li conduceva a liberarsi a essere felici. Fedez? Ha goduto". Grillo - prosegue il Corriere - continua la sua disamina sul Festival di Sanremo: "Gino Paoli che va sul palco a parlare di orge. Benigni che da una linguata al presidente della Repubblica con la Costituzione, l’incompiuta". E ancora: "A me fanno un processo politico sui figli. Sono sicuro di come andrà. Se fate i processi in tivù date anche le sentenze. Riesco anche a riderci un po' sopra con la morte che ho dentro". Poi conclude: "Sono debole adesso, ho 75 anni", dice Grillo. Per lui è un ritorno sul palco dopo l’ultimo tour del 2017. Era Insomnia e riprendeva alcune delle tematiche di Grillo vs Grillo del 2016. Dieci anni fa, invece, Grillo era all’apice dello Tsunami tour per le Politiche 2013. Allora parlava di referendum sull’euro e ribadiva: «Voglio che la politica sia una visione a due generazioni e non a due legislature». C'era anche Giuseppe Conte ad ascoltarlo in platea.