Guerini presidente del Copasir, la Vigilanza Rai ai 5S: ecco i nomi

Ufficiale, Lorenzo Guerini presidente del Copasir

Lorenzo Guerini è il nuovo presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Non che ci fossero molti dubbi intorno alla nomina dell’ex-ministro della Difesa, ma con l’ufficialità si assegna la penultima casella rimasta vacante. Ce n’è solo una ancora: quella della Vigilanza Rai. Ora, il galateo parlamentare vuole che, da prammatica, questa venga assegnata all’opposizione, mentre il Copasir, proprio per il suo ruolo di vigilanza, deve essere attribuito a un partito di minoranza.

Federico Fornaro alla presidenza della Giunta per le Elezioni della Camera. Enrico Costa a quella delle Autorizzazioni. Il primo per il Pd - Italia democratica e progressista, quota Articolo 1. Il secondo per il Terzo Polo, quota Azione. Ora di nuovo un esponente Dem, questa volta afferente alla corrente Base Democratica, al Copasir. Due sono i partiti che finora non hanno toccato palla: Italia Viva e il Movimento 5 Stelle.

Ma mentre Italia Viva è comunque in qualche modo “tutelata” dalla presidenza di Costa, i Pentastellati sono rimasti a bocca asciutta, ed è quindi normale pensare che tocchi a loro la vigilanza Rai. Fonti parlamentari riferiscono ad Affaritaliani.it che tutto dovrebbe far presumere si andrà in questa direzione. Ma sono molte le incognite sia perché non c’è ancora un nome intorno a cui trovarsi – Ricciardi non piace al centrodestra, Patuanelli, che pure avrebbe il profilo corretto, sembra poco incline, Appendino non convince – sia perché al momento le opposizioni sembrano ancora molto litigiose, a più di due mesi dalle elezioni.