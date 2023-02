Guerra in Ucraina, Belloni: "In pericolo l'ordine geopolitico ed economico"

Belloni: "A rischio l'ordine mondiale"

La relazione pone "l'accento sulla natura globale della minaccia, l'interdipendenza e l'interazione fenomeni che rilevano ai fini della sicurezza nazionale, sulle interconnessioni, in un contesto che viene analizzato partendo dalla guerra in Ucraina". Lo ha detto il direttore generale del Dis Elisabetta Belloni alla presentazione della relazione dell'Intelligence sul 2022 spiegando che con la guerra in Ucraina "è in discussione l'ordine mondiale, le ricadute geopolitiche e geoeconomiche hanno inciso sulla nostra sicurezza nazionale". "Per questo la relazione è in discontinuità con le precedenti edizioni" e "innovativa", ha continuato.