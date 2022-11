Guerra, incontro Meloni-Stoltenberg: "Continueremo a sostenere l'Ucraina"

Ucraina, Meloni accoglie il segretario generale della Nato Stoltenberg a Palazzo Chigi

Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, è arrivato a palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Ieri ho incontrato le truppe ucraine addestrate nel Regno Unito. Coraggiosi giovani ucraini che si sono offerti volontari per difendere il loro paese. L'Ucraina ha respinto l'invasione della Russia grazie alla tenacia del suo popolo e al sostegno degli alleati della NATO. Continueremo a sostenere l'Ucraina, per tutto il tempo necessario”, ha detto il segretario generale dell'Alleanza, intervenendo alla Conferenza NATO Cyber ​​Defense Pledge prima di incontrare Giorgia Meloni.

Incontro Meloni-Stoltenberg, il video

Guerra Ucraina, Russia verso l'abbandono di Kherson

"La Russia è sotto fortissima pressione" sul terreno, "se i russi abbandoneranno Kherson sarà un'altra vittoria per l'Ucraina", ha dichiarato Stoltenberg al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio a palazzo Chigi.

"Abbiamo preso atto dell'annuncio da parte russa di volersi ritirare da Kherson - ha detto Stoltenberg - vedremo come la situazione si svilupperà nei prossimi giorni. Ma quello che è chiaro è che la Russia si trova sotto una pesantissima pressione e se" le truppe russe "lasceranno Kherson sarà un'altra vittoria per l'Ucraina.

Stoltenberg ha inoltre ribadito la condanna per la "brutale aggressione contro l'Ucraina" del presidente russo Vladimir Putin ma "abbiamo anche assistito alla capacità del popolo ucraino di respingere le forze russe e liberare dei territori grazie al coraggio dei soldati ucraini. Allo stesso tempo grazie al sostegno che la Nato, inclusa l'Italia, ha messo a disposizione, si sta facendo la differenza sul campo di battaglia ogni giorno" e questo sostegno "rimane vitale per i progressi dell'Ucraina".

Stoltenberg: "Grazie Italia per l'impegno, sostegno a Kiev vitale"

"Ringrazio l'Italia e il suo personale forte impegno a favore della Nato. E' importante lavorare insieme soprattutto in questo particolare momento per la nostra sicurezza. L'Italia è uno dei membri fondatori della nostra Alleanza e gioca un ruolo chiave nell'Alleanza atlantica", ha dichiarato Stoltenberg al termine dell'incontro a palazzo Chigi.

Stoltenberg ha citato "il forte impegno dell'Italia per la difesa ucraina: avete messo a disposizione centinaia di milioni di euro per il supporto militare e finanziario alla difesa ucraina" e questo supporto "è vitale per i progressi degli ucraini".

"L'Italia è fianco a fianco con gli altri alleati per mantenere la pace in Europa e a sostegno dell'Ucraina finchè sarà necessario", ha concluso, "l'Italia può sempre contare sulla Nato e so che la Nato può sempre contare sull'Italia".