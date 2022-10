Guerra, "Disastro nucleare". Mai avremmo pensato e invece...

Panico nel mondo



Cresce la paura nel mondo per una guerra nucleare mondiale. Dopo l'allarme di Biden, arrivano altre parole allarmanti.



Siamo tutti sull'orlo di un disastro nucleare a causa della presa della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte delle truppe russe. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un intervento al Consiglio europeo informale di Praga.



"La Russia ha portato la guerra nella nostra terra, nella parte ucraina dell'Europa. Ed e' solo grazie al fatto che il popolo ucraino ha fermato l'invasione della Russia, che questa non puo' ancora portare la guerra in altre parti d'Europa, in particolare nei Paesi baltici, in Polonia e in Moldavia", ha continuato Zelensky.