Consiglio Ue, Cacciari: "Riarmo dell'Europa? Soldi buttati. Ogni Paese andrà per i cazzi suoi"

Cacciari: "Se non ci fosse da piangere verrebbe davvero da ridere"

"Un piano di aumento delle spese militari senza una strategia unica, siamo alle solite. Nessuna svolta". Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, commenta con Affaritaliani.it le conclusioni del vertice europeo di ieri a Bruxelles sul riarmo dell'Unione europea. "L'aumento delle spese militari di ogni singolo Paese non avrà alcun effetto positivo. Anzi, ci saranno meno soldi per le spese sociali - dalle pensioni ai servizi al cittadino, dai disabili fino alle scuole e alla sanità - in tutte le Nazioni dell'Unione. La conseguenza ovvia sarà quella di un peggioramento delle condizioni di vita dei ceti medi e meno abbienti senza alcun miglioramento della difesa europea. Il motivo? Semplice: ognuno farà i cazzi suoi comprando carri armati, aerei, cannoni o fucili. Ma senza una strategia unica sono soldi buttati via".

Quanto all'ombrello nucleare offerto dal presidente francese Emmanuel Macron a tutti i Paesi dell'Unione europea, Cacciari commenta: "Beh, è evidente che ci sono Paesi come la Francia, ma anche il Regno Unito anche se è fuori dall'Ue, che sono dotati di armamenti atomici, lo sanno tutti. E visto che Macron e molti altri, non solo lui, sono così vogliosi di fare una guerra nucleare con la Russia potremo farlo usando le armi atomiche francesi". Mi scusi, ma così scompare l'Europa e muoiono tutti (o quasi)... Cacciari ride e afferma: "Che cosa vuole che le dica? Mi pare ovvio no. Diciamo (ridendo, ndr) che mi tranquillizza molto l'ombrello nucleare della Francia. Guardi - conclude il filosofo ed ex sindaco di Venezia - se non ci fosse da piangere verrebbe davvero da ridere a sentire certe dichiarazioni di questi personaggi europei".