I Casaleggio e il primo incontro con Grillo: "Rifiutò la proposta. Ma poi..."

Davide Casaleggio racconta gli inizi del M5s: "In un teatro a Livorno, io Beppe e papà Gianroberto"

Beppe Grillo è ormai sempre più ai margini del M5s, il garante e fondatore del Movimento per sua stessa ammissione ha deciso di fare un passo indietro dicendo di "aver sbagliato tutto". Altra figura ai margini ma che fine a qualche anno fa era centralissima dei pentastellati - si legge su Il Corriere della Sera - è Davide Casaleggio, figlio del co-fondatore dei 5s Gianroberto. Davide svela come è cominciato tutto. Era il 2004. Davide e Gianroberto Casaleggio erano andati a uno show di Beppe Grillo a Livorno. Alla fine dello spettacolo l’incontro dietro le quinte.

Vent’anni fa la Casaleggio Associati stava nascendo e l’altro socio forte era Luca Eleuteri. "Aveva un pubblico che era rimasto quello degli Anni '90 e volevamo capire come la Rete avrebbe potuto rivoluzionare anche il mondo dello spettacolo, aprendo nuove platee", ricorda Davide. Ma l'allora comico non era poi così convinto: "Gli facemmo una prima proposta per curare il suo blog, che Grillo rifiutò. Noi allora rilanciammo, offrendoci di curare gratuitamente il blog in cambio di poter definire e curare con lui un nuovo show. E fu l’inizio". Gianroberto è morto e con lui se ne è andata la creatura che i due avevano contribuito a costruire partendo da un blog e dai Meetup. Il Movimento si è staccato dalla Casaleggio Associati dopo tanti anni di contrasti sulla gestione. "Quello di mio padre e di Beppe non esiste più", conclude Davide Casaleggio.