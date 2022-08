I politici all'esame di inglese: Letta, Salvini, Di Maio: chi batte la Meloni?

Esame di inglese per la politica italiana: bocciati e promossi

Contina a far discutere l'intervista di Giorgia Meloni al network americano Fox. Se ne parla sia per i contenuti, visto che per la prima volta ha ammesso apertamente di puntare a Palazzo Chigi, sia per la disinvoltura con la lingua inglese, decisamente inconsueta per la media dei politici italiani.

A parte qualche piccolo inciampo, la leader di Fdi si è dimostrata davvero "fluent" con la lingua di Shakespeare, cosa che non tutti i suoi colleghi possono dire. Chi parla inglese meglio di lei? Giudicatelo voi....

