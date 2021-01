I responsabili? Solo uno spauracchio. Conte li evoca per spaventare Renzi

Domanda: i responsabili esistono? Risposta: difficile, quasi sicuramente no. A parte Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella tornato proprio oggi in campo, finora non si vedono senatori pronti a salvare il governo Conte sostituendo Italia Viva. Tutto può essere, per carità, ma l'impressione nel Movimento 5 Stelle e nel Partito Democratico è che quello dei responsabili sia più che altro uno spauracchio utilizzato da queste ore da Palazzo Chigi, quindi da Conte e Casalino, per spaventare Renzi e i renziani alla vigilia delle ormai probabilissime dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti.



Il Pd, lo ha detto mille volte e lo ha ribadito anche oggi, non vuole un esecutivo con i responsabili e lo stesso discorso vale anche per una fetta rilevante dei 5 Stelle. Non solo, pare proprio che il Quirinale avrebbe già in più occasioni fatto capire chiaramente che serve una maggioranza solida, chiara e non attaccata a numeri ballerini e non certi. Insomma, i responsabili pare proprio che non decollino se non nei retroscena che servono a Chigi per provare a far paura a Renzi. Non a caso l'ex premier, che è convinto di aver fatto bene i calcoli, ha risposto sicuro (e ironico): "Conte ha i numeri, bene...".