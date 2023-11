IA e scuse ai politici, ora gli ingegneri prenderanno il posto dei medici

Intelligenza artificiale e scuse ai politici. Il commento

Qualche giorno fa con l'amico Fabio, che di mestiere è un programmatore, abbiamo aperto una discussione in merito ad un tema attualissimo: l'Intelligenza Artificiale, con tutti i suoi pro e tutti i contro. Affrontando uno degli argomenti spinosi, la sanità, abbiamo concordato che avere messo dei paletti alle iscrizioni a medicina non è stato il top delle scelte, però proseguendo nel ragionamento è emerso che fra un po' di tempo non ci sarà più bisogno della figura del medico come la conosciamo oggi, ma di ingegneri. Scusa? Ed ecco che è partita subito la domanda: come può un ingegnere diagnosticare un raffreddore o una colite? La risposta è stata disarmante: “Vedi, fra qualche anno con la IA avremo dei “bussolotti” (androidi), ai quali ti potrai rivolgere, che risponderanno a tutte le tue domande ed anche ai tuoi sintomi.

Come? Queste unità, che saranno in possesso di tutte le informazioni sulle varie malattie e cure, saranno in grado di diagnosticare il tipo di malanno in corso e già da subito potranno anche scannerizzarti per accelerare il percorso di risoluzione”. Credo che chiunque riceva una risposta così secca rimanga basito. Ma per non fare proprio una figuraccia gli ho chiesto di fare un esempio.

La risposta è stata: "Devi pensare con la mente fantascientifica, quindi dovrai rivolgerti presso una struttura dove troverai l'androide a te assegnato che rileverà quali sono i sintomi che descrivi e contemporaneamente ti scannerizzerà con la tecnica 3D in modo da ricevere ulteriori informazioni, dopodiché elaborerà e invierà le informazioni perché tu possa avere la cura più adatta. Inoltre sappi che questo varrà h24 e per 365 giorni l'anno. E non pensare che tutto questo accada fra 30 anni, oggi siamo già sulla buona strada.” Comunque, per l'oggi, vorrà dire che ci adatteremo nella speranza come dice il mio amico ingegnere che ciò accada presto visto la carenza di medici, chiedendo scusa ai politici che hanno avuto una visione del futuro da veggenti.