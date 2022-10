"Ignazio l'Ucraina presidente del Senato": il meme è già virale sul web

Ignazio La Russa presidente del Senato, scoppia l'ironia sui social

Sono passate poco più di 24 ore dall'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato e il web, così come i social, non perdono tempo per "colpire" la seconda carica dello Stato, a colpi di meme. Tra i più iconici c'è sicuramente questo che gioca appunto con il cognome del neo presidente del Senato: Ignazio La Russa diventa Ignazio l'Ucraina. Lo stile, a partire dalla maglietta color verde militare, è inconfondibile: ricorda quello del presidente ucraino Zelensky. La rete, si sa, è solita dilettarsi con meme e fantasie politiche, non facendo sconti a nessuno. Da Giuseppe Conte a Luigi di Maio, passando per il leader della Lega Matteo Salvini e alla candidata premier Giorgia Meloni: finiscono tutti nel vortice della tagliante "ironia social".