Il Comune di Bologna finanzia le Sardine, 7.500 euro per un evento di Santori

Bologna finanzia le Sardine, 7.500 euro per un evento di Santori

Il Comune di Bologna ha deciso di finanziare un evento delle Sardine, stanziando 7.500 euro per un'iniziativa proposta dall'azienda "La Ricotta", di cui Il proprietario è riconducibile al leader del movimento: Mattia Santori. Un’idea pure lodevole - si legge sul Giornale - perché punta all’inclusione sociale, attraverso tornei sportivi anche dedicati ai disabili e al recupero di spazi degradati nella prima cintura bolognese. Guardando più a fondo dell’accordo, il clou della proposta è una tre giorni una tantum di musica e sport.

In molti si chiedono se l’impegno delle Sardine si strutturerà sempre più verso un partito o un endorsement alle prossime elezioni nei confronti di Matteo Lepore, attuale assessore alla Cultura e candidato per il Partito democratico. Soprattutto ora che il Comune ha scelto questo progetto proprio a firma di Santori. "Io in politica? Serve un campo largo". Tornando all'evento, - prosegue il Giornale - è difficile pensare ad un intervento strutturale, quanto semmai alla sponsorship per la tre giorni di musica e sport, in calendario dal 25 giugno. Così, si legge nella convenzione, oltre a micropulizia, interventi igienici e gestione quotidiana degli spazi, del progetto fa parte la 72 ore Super Ravone Fest, già organizzato in passato e per il quale La Ricotta potrà avvalersi anche degli organi di informazione del Comune.