Il governo penalizza le famiglie sfortunate e se ne frega. Non fa nulla e tace

Assegno unico gennaio 2023, per vedove e vedovi con bambini anche piccoli non ci sono i soldi. Penalizzati



"Problema di coperture". Sarebbe questa, secondo alcune fonti della maggioranza, la motivazione per la quale il governo Meloni di Centrodestra ha deciso di non sanare la gravissima discriminazione nei confronti delle famiglie monogenitoriali in merito all'assegno unico, alle quali da ottobre 2022 sono stati tolti 30 euro al mese perché l'altro genitore non lavora. Anche se si tratta di ragazze madri o, come in molti casi, di madri vedove o padri vedovi con bambini e bambine anche piccoli.



Insomma, per un milione di famiglie sfortunate che in molti casi hanno subito un lutto di uno dei genitori ancora in età giovane il governo Meloni di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non riesce (o non vuole) trovare i soldi per sanare quella che molti parlamentari di maggioranza parlando con Affaritaliani.it in queste settimane hanno definito un'ingiustizia e un'assurda penalizzazione/discriminazione.



Il governo toglie 1.440 euro a una mamma vedova con 4 bambini. E se ne frega