Il governo rinvia ancora sul Mes: le opposizioni lasciano la commissione

Il governo rinvia il parere sul Mes in vista della riunione dell'Ecofin di domani sul Patto di Stabilità e le opposizioni abbandonano "compatte" la commissione Bilancio alla Camera. La capogruppo Fdi Ylenja Lucaselli, riferisce Luigi Marattin di Iv, firmatario di una delle proposte di ratifica, ha preso la parola chiedendo chiarimenti sugli "effetti finanziari della riforma del Mes" e il governo, per voce del sottosegretario Federico Freni si è riservato di rispondere "domani".



Ma, ricorda Marattin, c'era una "apposita nota del Mef" del 21 giugno, per cui "ho chiesto quali delle domande non trovano risposta nella nota di sei mesi fa". Si tratta, per le opposizioni, della "ennesima presa in giro".