Il "piano casa" vale 300mila voti. La Lega sale tra il 9 e il 10%

L'effetto elettorale del "piano casa" di Matteo Salvini

Il “Piano Casa 2025” proposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è una misura che mira a regolarizzare piccole irregolarità edilizie per rivitalizzare il mercato immobiliare, in particolare nelle aree urbane congestionate. La proposta include un condono edilizio mirato, che non si concentra su grandi costruzioni abusive, bensì su difformità minori come pareti, cantine, verande, e box. L’obiettivo è di ridurre i prezzi delle abitazioni e degli affitti, specialmente nelle grandi città dove la domanda supera l’offerta disponibile.

Il Piano prevede anche il riordino e la semplificazione della normativa di settore, definendo modelli sperimentali di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché il recupero di immobili pubblici dismessi. Questa strategia ha sollevato un dibattito acceso, con opinioni divergenti sulla sua efficacia e sulle possibili conseguenze per l’integrità urbana e paesaggistica.

Le critiche al “Piano Casa 2025” proposto dal Ministro Salvini si concentrano su quattro aspetti. Alcuni sostengono che, nonostante le affermazioni del Ministro stesso, il piano possa essere considerato un condono edilizio mascherato. Temono cioè che possa incentivare comportamenti non conformi alle normative edilizie, premiando retroattivamente chi ha commesso irregolarità.

Poi sono preoccupazioni riguardo all’impatto che il piano potrebbe avere sull’integrità paesaggistica e urbanistica. Si teme che la regolarizzazione di irregolarità edilizie possa portare a un deterioramento della qualità urbana e ambientale. In terzo luogo, alcuni mettono in dubbio l’efficacia del piano nel ridurre i prezzi delle abitazioni e degli affitti, soprattutto nelle grandi città. Sostengono che le misure proposte potrebbero non essere sufficienti a risolvere il problema della carenza di offerta abitativa. Infine, il piano è stato anche criticato per la complessità burocratica che esso potrebbe introdurre, rendendo difficile per i cittadini navigare nel processo di regolarizzazione.

In sintesi, mentre alcuni esperti accolgono favorevolmente il piano come un passo verso la risoluzione di problemi abitativi, altri esprimono cautela e critica, sottolineando la necessità di valutare attentamente le possibili conseguenze. Tutto ciò premesso, quale effetto elettorale potrebbe avere il piano in questione?

In assenza di specifici sondaggi sul tema, possiamo fare una stima approssimativa basandoci su dati riguardanti il numero di piccoli proprietari immobiliari e la percentuale di immobili con qualche tipo di abuso edilizio. Il numero che così si ottiene va poi opportunamente ritarato tenendo conto dell’appartenenza politica, dell’immagine dei vari partiti e leader, delle intenzioni attuali di voto, e di molti altri fattori. In definitiva, il calcolo risultante, da prendere come molto orientativo, fa presupporre un effetto positivo potenziale attorno ai 300 mila elettori in più, che potrebbero premiare il partito di Salvini per questa iniziativa. Grosso modo, un punto percentuale in più. Può sembrare poco, ma in realtà è sufficiente a portare la Lega verso una consistenza elettorale tra il 9 e il 10 per cento, che può essere considerato come l’obiettivo di Matteo Salvini.