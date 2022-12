Il ritorno di Maria Elena Boschi: coordinatrice della federazione IV-Azione

Maria Elena Boschi coordinatrice della federazione tra Italia Viva e Azione

Maria Elena Boschi sarà la coordinatrice politica della federazione tra Italia Viva e Azione. Il Terzo Polo, dunque, dopo aver ottenuto un buon risultato alle ultime elezioni, prosegue spedito verso la creazione di un soggetto politico unico. Chi sarà il leader? Appare evidente che in questo momento - anche per esposizione mediatica - sia Carlo Calenda la figura sotto i riflettori, mentre Matteo Renzi si muove più da "eminenza grigia".

Da oggi inizia per me una nuova esperienza nel coordinamento politico della federazione tra Italia Viva e Azione. Sono grata di poter dare un piccolo contributo perché il Terzo Polo sia sempre di più la casa dei riformisti e liberali. — Maria Elena Boschi (@meb) December 12, 2022

Due le questioni che la Boschi, già ministra delle Riforme, dovrà risolvere. La prima è quella del Qatar-gate: sia Azione che Italia Viva fanno parte di Renew Europe, movimento che a sua volta è all'interno dei liberali di Alde, coalizione centrista. Al momento non si registra alcun coinvolgimento anche solo "nominale" del Terzo Polo, ma è fondamentale tenere fermo il punto, anche in vista di possibili alleanze future per le regionali.

La seconda riguarda invece il rapporto con il governo. Carlo Calenda ha già iniziato una manovra di "avvicinamento" all'esecutivo di Giorgia Meloni su alcune partite, mentre finora Italia Viva è rimasta più scettica, soprattutto in materia economica e fiscale. Vedremo se anche su questo si sceglierà una linea comune, magari di apertura parziale. Si vedrà. Intanto la Boschi si riaffaccia da protagonista sulla scena politica.