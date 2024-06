Ilaria Salis, pareri dei vicini di casa: "Una vergogna la sua elezione in Ue"

Ilaria Salis, i vicini di casa non sembrano tifare per lei: "Ora gli altri Paesi ci prenderanno in giro"

Continua lo scontro mediatico tra i Salis e Libero. Questa volta i giornalisti del quotidiano diretto da Mario Sechi sono andati a chiedere un parere ai vicini di casa di Ilaria, l'insegnante eletta con Avs al Parlamento europeo. "Che vergogna - dice una vicina e lo riporta Libero - averla come rappresentante in Europa. Poi ovvio che gli altri Paesi ci prendono in giro". Ma nel quartiere San Biagio di Monza, dove vive Roberto Salis, il padre di Ilaria, i giudizi nei confronti del genitore dell'eurodeputata sono invece positivi. Il gestore del bar che frequenta Roberto Salis dice che è "un uomo tranquillo, me lo ricordo quando partiva in macchina la mattina presto per andare in Ungheria dalla figlia".

Una signora del posto fa notare che "si tratta di un quartiere estremamente tranquillo, tanto che quando si sono presentate decine di cronisti e fotografi per il rientro della famiglia Salis, in tanti sono rimasti interdetti". Sulla figlia di Roberto, però, i giudizi non sono così positivi: "Ora che è stata eletta a Bruxelles dovrebbe portare qualche atto concreto", e ancora: "In Italia mica si può fare propaganda come le è stato concesso in Ungheria", sostiene un altro vicino di casa.